Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
10 сент. 2005, 23:00 МСК
10.09.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы