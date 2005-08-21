Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
20 авг. 2005, 23:00 МСК
20.08.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы