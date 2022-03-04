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Ахмат VS Рубин
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Ахмат - Рубин: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Рубин: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0
Рубин
0
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1
Ахмат
1
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1
Рубин
1
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1
Ахмат
0
02.03.2019
02 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019
02 марта 2019
сб
19:00
Рубин
1
Ахмат
0
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
Ахмат
1 : 1
Рубин
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:30
Ахмат
1
Рубин
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Рубин
3
Ахмат
2
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
19:30
Ахмат
1 : 0
Рубин
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
19:30
Ахмат
1
Рубин
0
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
19:30
Рубин
0
Ахмат
1
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
3 : 1
Рубин
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
3
Рубин
1
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
0
Ахмат
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2
Рубин
1
15.03.2015
15 марта 2015
вс
18:30
Рубин
2 : 1
Ахмат
15.03.2015
15 марта 2015
вс
18:30
Рубин
2
Ахмат
1
09.08.2014
09 авг. 2014
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
09.08.2014
09 авг. 2014
сб
19:00
Ахмат
1
Рубин
1
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Рубин
1
Ахмат
1
28.07.2013
28 июля 2013
вс
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
28.07.2013
28 июля 2013
вс
20:00
Ахмат
0
Рубин
0
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0
Рубин
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
13:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
13:00
Рубин
1
Ахмат
2
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
Ахмат
0
Рубин
1
20.03.2011
20 марта 2011
вс
16:30
Рубин
2 : 0
Ахмат
20.03.2011
20 марта 2011
вс
16:30
Рубин
2
Ахмат
0
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
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27 мая, 23:12
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
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16 мая, 17:57
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16 мая, 16:00
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
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Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
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14 июня, 14:45
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03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36