Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:5
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 23:00 МСК
24.09.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы