Ахмат - Ростов: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Ростов: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Ростов
0 : 1
Ахмат
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 19:30
Ростов
0
Ахмат
1
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0
Ростов
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3
Ахмат
0
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:00
Ахмат
1
Ростов
1
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2
Ахмат
1
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Ахмат
1
Ростов
0
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Ахмат
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
Ростов
1
Ахмат
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Ахмат
1
Ростов
0
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
23.07.2017 23 июля 2017 вс 20:00
Ростов
0
Ахмат
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ростов
0 : 0
Ахмат
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ростов
0
Ахмат
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
Ахмат
2
Ростов
1
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Ахмат
0 : 2
Ростов
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Ахмат
0
Ростов
2
18.07.2015 18 июля 2015 сб 21:00
Ростов
1 : 1
Ахмат
18.07.2015 18 июля 2015 сб 21:00
Ростов
1
Ахмат
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
02.05.2015 02 мая 2015 сб 19:00
Ростов
0
Ахмат
1
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 20:00
Ахмат
2
Ростов
1
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:00
Ахмат
3 : 0
Ростов
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 16:00
Ахмат
3
Ростов
0
15.07.2013 15 июля 2013 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Ахмат
15.07.2013 15 июля 2013 пн 19:00
Ростов
2
Ахмат
1
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 18:00
Ростов
0 : 3
Ахмат
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 18:00
Ростов
0
Ахмат
3
18.04.2013 18 апр. 2013 чт 17:00
Ростов
0(4) : 0(3)
Ахмат
18.04.2013 18 апр. 2013 чт 17:00
Ростов
0(4)
Ахмат
0(3)
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
Ахмат
2
Ростов
1

Новости

Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
21 апреля, 19:27
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34