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Ахмат VS Локомотив
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Ахмат - Локомотив: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Локомотив: 18 марта 2022 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Прошлые матчи
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0
Локомотив
0
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Локомотив
2
Ахмат
3
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1
Ахмат
0
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0
Локомотив
2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Ахмат
1 : 3
Локомотив
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Ахмат
1
Локомотив
3
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:00
Локомотив
2
Ахмат
0
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:30
Локомотив
0 : 0
Ахмат
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:30
Локомотив
0
Ахмат
0
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Ахмат
1 : 1
Локомотив
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Ахмат
1
Локомотив
1
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
16:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
16:00
Локомотив
2
Ахмат
0
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:30
Ахмат
1 : 1
Локомотив
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:30
Ахмат
1
Локомотив
1
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Ахмат
2 : 1
Локомотив
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Ахмат
2
Локомотив
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
0 : 0
Ахмат
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
0
Ахмат
0
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
13:30
Ахмат
0 : 0
Локомотив
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
13:30
Ахмат
0
Локомотив
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:30
Локомотив
2 : 1
Ахмат
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
18:30
Локомотив
2
Ахмат
1
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:30
Локомотив
2 : 1
Ахмат
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:30
Локомотив
2
Ахмат
1
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
Ахмат
0 : 1
Локомотив
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
19:30
Ахмат
0
Локомотив
1
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
18:00
Локомотив
1 : 1
Ахмат
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
18:00
Локомотив
1
Ахмат
1
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
16:00
Ахмат
3 : 1
Локомотив
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
16:00
Ахмат
3
Локомотив
1
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:15
Ахмат
0 : 3
Локомотив
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
19:15
Ахмат
0
Локомотив
3
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
18:30
Ахмат
0 : 4
Локомотив
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
18:30
Ахмат
0
Локомотив
4
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Новости
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
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27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая, 22:40
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
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«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59