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Ахмат VS Крылья Советов
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Ахмат - Крылья Советов: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Крылья Советов: 13 мая 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
13 мая 2022, -:- МСК
13.05.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Прошлые матчи
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
16:00
Ахмат
0(1) : 0(4)
Крылья Советов
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
16:00
Ахмат
0(1)
Крылья Советов
0(4)
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
Крылья Советов
2
Ахмат
4
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1
Крылья Советов
1
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Ахмат
2 : 1
Крылья Советов
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Ахмат
2
Крылья Советов
1
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
16:30
Крылья Советов
1
Ахмат
2
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Крылья Советов
1
Ахмат
3
31.07.2016
31 июля 2016
вс
20:30
Ахмат
1 : 0
Крылья Советов
31.07.2016
31 июля 2016
вс
20:30
Ахмат
1
Крылья Советов
0
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
01.05.2016
01 мая 2016
вс
17:00
Ахмат
0
Крылья Советов
1
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Крылья Советов
0
Ахмат
2
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
18:00
Крылья Советов
1
Ахмат
1
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0
Крылья Советов
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ахмат
4 : 1
Крылья Советов
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ахмат
4
Крылья Советов
1
22.07.2012
22 июля 2012
вс
16:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
22.07.2012
22 июля 2012
вс
16:30
Крылья Советов
1
Ахмат
1
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Крылья Советов
1
Ахмат
1
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:15
Ахмат
0
Крылья Советов
0
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2
Ахмат
1
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Ахмат
2
Крылья Советов
0
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Крылья Советов
1
Ахмат
3
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
13:00
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
13:00
Ахмат
2
Крылья Советов
0
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
13:00
Крылья Советов
2
Ахмат
0
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
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15 июня, 18:25
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12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
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12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
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14 июня, 14:45
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03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56