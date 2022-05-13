Ахмат - Крылья Советов: 13 мая 2022 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Крылья Советов: 13 мая 2022 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
13 мая 2022, -:- МСК
13.05.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

21.04.2021 21 апр. 2021 ср 16:00
Ахмат
0(1) : 0(4)
Крылья Советов
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 16:00
Ахмат
0(1)
Крылья Советов
0(4)
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020 19 июня 2020 пт 18:00
Крылья Советов
2
Ахмат
4
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1
Крылья Советов
1
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
2 : 1
Крылья Советов
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
2
Крылья Советов
1
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
Крылья Советов
1
Ахмат
2
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Крылья Советов
1
Ахмат
3
31.07.2016 31 июля 2016 вс 20:30
Ахмат
1 : 0
Крылья Советов
31.07.2016 31 июля 2016 вс 20:30
Ахмат
1
Крылья Советов
0
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Ахмат
0
Крылья Советов
1
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Крылья Советов
0 : 2
Ахмат
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Крылья Советов
0
Ахмат
2
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 18:00
Крылья Советов
1
Ахмат
1
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
04.11.2013 04 нояб. 2013 пн 15:00
Ахмат
0
Крылья Советов
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Ахмат
4 : 1
Крылья Советов
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Ахмат
4
Крылья Советов
1
22.07.2012 22 июля 2012 вс 16:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
22.07.2012 22 июля 2012 вс 16:30
Крылья Советов
1
Ахмат
1
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
13.05.2012 13 мая 2012 вс 14:30
Крылья Советов
1
Ахмат
1
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:15
Ахмат
0 : 0
Крылья Советов
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:15
Ахмат
0
Крылья Советов
0
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 15:30
Крылья Советов
2
Ахмат
1
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
Ахмат
2
Крылья Советов
0
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 18:00
Крылья Советов
1
Ахмат
3
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 13:00
Ахмат
2 : 0
Крылья Советов
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 13:00
Ахмат
2
Крылья Советов
0
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
2 : 0
Ахмат
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
2
Ахмат
0

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