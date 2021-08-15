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Ахмат VS Динамо
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Ахмат - Динамо: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
-:-
Ахмат - Динамо: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:30
Ахмат
1
Динамо
2
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
19:00
Динамо
1
Ахмат
0
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2
Динамо
3
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1
Ахмат
1
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 0
Ахмат
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
Динамо
0
Ахмат
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:30
Ахмат
0
Динамо
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Динамо
1
Ахмат
1
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
Ахмат
2
Динамо
0
14.03.2016
14 марта 2016
пн
19:00
Динамо
0 : 1
Ахмат
14.03.2016
14 марта 2016
пн
19:00
Динамо
0
Ахмат
1
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
Ахмат
1
Динамо
1
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Ахмат
0
Динамо
0
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
3
Ахмат
0
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
Ахмат
1 : 0
Динамо
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
17:30
Ахмат
1
Динамо
0
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
17:30
Динамо
1 : 0
Ахмат
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
17:30
Динамо
1
Ахмат
0
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
12:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
12:30
Ахмат
1
Динамо
2
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
15:00
Динамо
1 : 2
Ахмат
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
15:00
Динамо
1
Ахмат
2
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6
Ахмат
2
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:30
Ахмат
0
Динамо
0
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
Динамо
3 : 1
Ахмат
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
Динамо
3
Ахмат
1
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
13:00
Ахмат
1
Динамо
1
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Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
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16 мая, 16:00
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Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
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21 июня, 13:10
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15 июня, 14:58
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11 июня, 11:38
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Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34