Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
17 июня 2005, 23:00 МСК
17.06.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы