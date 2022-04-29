Ахмат - ЦСКА: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - ЦСКА: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
-
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
46
Яковлев
Владислав Яковлев
-
Главный тренер
Ивица Олич

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2
Ахмат
0
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0
ЦСКА
3
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Ахмат
0 : 4
ЦСКА
04.07.2020 04 июля 2020 сб 20:30
Ахмат
0
ЦСКА
4
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 16:30
ЦСКА
3
Ахмат
0
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 18:00
Ахмат
0 : 2
ЦСКА
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 18:00
Ахмат
0
ЦСКА
2
11.03.2018 11 марта 2018 вс 16:30
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
11.03.2018 11 марта 2018 вс 16:30
Ахмат
0
ЦСКА
3
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
ЦСКА
0 : 1
Ахмат
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:30
ЦСКА
0
Ахмат
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
Ахмат
0 : 1
ЦСКА
19.03.2017 19 марта 2017 вс 16:30
Ахмат
0
ЦСКА
1
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 20:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 20:30
ЦСКА
3
Ахмат
0
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
Ахмат
0 : 0
ЦСКА
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 19:00
Ахмат
0
ЦСКА
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
07.03.2015 07 марта 2015 сб 16:00
Ахмат
1
ЦСКА
2
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
ЦСКА
1
Ахмат
0
27.03.2014 27 марта 2014 чт 19:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
27.03.2014 27 марта 2014 чт 19:00
ЦСКА
1
Ахмат
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 14:45
ЦСКА
4
Ахмат
1
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 15:00
Ахмат
2
ЦСКА
0
04.05.2013 04 мая 2013 сб 12:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
04.05.2013 04 мая 2013 сб 12:30
ЦСКА
1
Ахмат
0
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 15:00
Ахмат
1 : 2
ЦСКА
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 15:00
Ахмат
1
ЦСКА
2
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
ЦСКА
2 : 2
Ахмат
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 13:00
ЦСКА
2
Ахмат
2

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