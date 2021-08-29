Ахмат - Арсенал: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Ахмат
Грозный
-:-

Ахмат - Арсенал: 29 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
29 авг. 2021, -:- МСК
29.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов

Прошлые матчи

17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2
Арсенал
0
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0
Ахмат
0
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020 01 июля 2020 ср 17:30
Арсенал
1
Ахмат
3
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 16:30
Ахмат
1
Арсенал
1
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 19:30
Ахмат
2 : 0
Арсенал
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 19:30
Ахмат
2
Арсенал
0
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 19:30
Ахмат
0 : 2
Арсенал
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 19:30
Ахмат
0
Арсенал
2
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:30
Арсенал
3 : 1
Ахмат
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:30
Арсенал
3
Ахмат
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Арсенал
1
Ахмат
0
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
Ахмат
1
Арсенал
2
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
Ахмат
3 : 1
Арсенал
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 16:30
Ахмат
3
Арсенал
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 14:30
Арсенал
0 : 0
Ахмат
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 14:30
Арсенал
0
Ахмат
0
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Арсенал
1
Ахмат
1
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 19:00
Ахмат
3 : 0
Арсенал
22.08.2014 22 авг. 2014 пт 19:00
Ахмат
3
Арсенал
0

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