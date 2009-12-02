Матч завершен
АЕК
Афины
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 7
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Клаудио Чиркетта
Клаудио Чиркетта
Главный Судья
Составы
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Жералду
Жералду
90
0
Майсторович
Даниэль Майсторович
90
0
Георгеас
Николас Георгеас
90
0
Леонардо
Леонардо
46
0
Кафес
Пантелис Кафес
90
0
Макос
Григориос Макос
30
0
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
0
Херси
Юссуф Херси
90
0
Павлис
Михаил Павлис
63
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Араухо
Карлос Араухо
0
Мандука
Густаво Мандука
0
Генцоглу
Саввас Генцоглу
0
Бланко
Исмаэль Бланко
0
Скокко
Начо Скокко
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
18
0
Гослинг
Дэн Гослинг
10
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7'
7'
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Жо
Жо
73
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Саа
Луи Саа
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард