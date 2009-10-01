Матч завершен
АЕК
Афины
Майсторович 43
1:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Кафес
Пантелис Кафес
68
0
Майсторович
Даниэль Майсторович
43'
43'
90
0
Яхич
Санел Яхич
90
0
Арсе
Николас Арсе
90
0
Георгеас
Николас Георгеас
90
0
Мандука
Густаво Мандука
90
0
Херси
Юссуф Херси
77
0
Скокко
Начо Скокко
88
0
Бланко
Исмаэль Бланко
90
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Леонардо
Леонардо
0
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
0
Генцоглу
Саввас Генцоглу
0
Павлис
Михаил Павлис
0
Иордаке
Илие Иордаке
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Перейра
Макси Перейра
58
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Аймар
Пабло Аймар
79
0
Савиола
Хавьер Савиола
58
0
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Сидней
Сидней
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Аморим
Рубен Аморим
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Велдон
Велдон