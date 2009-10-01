Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
АЕК
Афины
Майсторович 43
1:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Кафес
Пантелис Кафес
68
0
Майсторович
Даниэль Майсторович
43'
43'
90
0
Яхич
Санел Яхич
90
0
Арсе
Николас Арсе
90
0
Георгеас
Николас Георгеас
90
0
Мандука
Густаво Мандука
90
0
Херси
Юссуф Херси
77
0
Скокко
Начо Скокко
88
0
Бланко
Исмаэль Бланко
90
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Леонардо
Леонардо
0
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
0
Генцоглу
Саввас Генцоглу
0
Павлис
Михаил Павлис
0
Иордаке
Илие Иордаке
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Перейра
Макси Перейра
58
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Аймар
Пабло Аймар
79
0
Савиола
Хавьер Савиола
58
0
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Сидней
Сидней
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Аморим
Рубен Аморим
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Велдон
Велдон