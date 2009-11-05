Матч завершен
АЕК
Афины
Бланко 1
Мандука 39
2:2
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Родионов 17
Володько 26
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2009, 23:05 МСК
5.11.2009, 23:05 МСК
четверг
Алон Йефет
Алон Йефет
Главный Судья
Составы
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Кафес
Пантелис Кафес
83
0
Яхич
Санел Яхич
90
0
Георгеас
Николас Георгеас
90
0
Мандука
Густаво Мандука
39'
39'
68
0
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
0
Скокко
Начо Скокко
90
0
Нсалива
Тамандани Нсалива
67
0
Бланко
Исмаэль Бланко
1'
1'
90
0
Немет
Кристиан Немет
90
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Херси
Юссуф Херси
0
Леонардо
Леонардо
0
Яхайя
Сейду Яхайя
0
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
0
Павлис
Михаил Павлис
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Шитов
Игорь Шитов
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
84
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
90
0
Володько
Александр Володько
26'
26'
90
0
Кривец
Сергей Кривец
67
0
Скавыш
Максим Скавыш
78
0
Родионов
Виталий Родионов
17'
17'
90
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Радьков
Артем Радьков
0
Ржевский
Владимир Ржевский
0
Бага
Дмитрий Бага
0
Павлов
Александр Павлов
0
Володько
Максим Володько
0
Алумона
Александр Алумона