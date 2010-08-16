Аален - Шальке-04: 16 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Аален
Аален
1:2

Аален - Шальке-04: 16 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
16 авг. 2010, 21:30 МСК
16.08.2010, 21:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
24
Очипка
Бастиан Очипка
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
31
Беккер
Тимо Беккер
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Шепф
Алессандро Шепф
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
40
Боздоган
Джан Боздоган
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
33
Тиав
Малик Тиав
-
16
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
43
Хофманн
Йонас Хофманн
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
9
Раман
Бенито Раман
-

События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Новости

«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
# Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
37-летний Хунтелар вернулся в «Шальке», контракт – до конца сезона. Клуб идет последним в Бундеслиге
19 января, 20:55
Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
09 января, 19:54