Матч завершен
Аякс
Амстердам
Дольберг 41
Зиеш 68
Юнес 71
3:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Гуидетти 79
Аспас 86
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Павел Рачковски
Павел Рачковски
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
22
Зиеш
Хаким Зиеш
68'
68'
78
24
Онана
Андре Онана
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
10
Классен
Дэви Классен
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
11
Юнес
Армин Юнес
71'
71'
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
41'
41'
83
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
2
Тете
Кенни Тете
6
Базур
Рихедли Базур
27
Гудель
Неманья Гудель
17
Черны
Вацлав Черны
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
5
Диас
Марсело Диас
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
20
Гомес
Серхи Гомес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
21
Планас
Карлес Планас
90
15
Лемос
Альваро Лемос
54
23
Сене
Хосеп Сене
72
6
Радойя
Неманья Радойя
90
25
Росси
Джузеппе Росси
78
7
Бонгонда
Тео Бонгонда
90
Запасные
1
Альварес
Серхио Альварес
18
Васс
Даниэль Васс
22
Кабрал
Густаво Кабрал
19
Кастро
Хонни Кастро
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
10
Аспас
Яго Аспас
86'
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
79'