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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 23
Классен 52
2:0
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
13 апр. 2017, 22:05 МСК
13.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
10
Классен
Дэви Классен
52'
23'
52'
23'
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
9
Траоре
Бертран Траоре
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
45
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
88
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
74
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
2
Тете
Кенни Тете
36
де Лигт
Матейс де Лигт
34
Нури
Абдельхак Нури
21
де Йонг
Френки де Йонг
25
Дольберг
Каспер Дольберг
77
Нерес
Давид Нерес
Шальке-04
мин
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
15
Аого
Деннис Аого
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
20
Керер
Тило Керер
90
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
83
6
Шепф
Алессандро Шепф
71
7
Майер
Макс Майер
59
8
Горецка
Леон Горецка
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
27
Ритер
Саша Ритер
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
33
Авдияй
Донис Авдияй