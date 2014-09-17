Матч завершен
Аякс
Амстердам
Шоне 74
1:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кавани 14
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
17 сент. 2014, 21:45 МСК
17.09.2014, 21:45 МСК
среда
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
16
Андерсен
Лукас Андерсен
90
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
46
5
Бойлесен
Николай Бойлесен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
33
Велтман
Йоэл Велтман
90
20
Шоне
Лассе Шоне
74'
74'
82
25
Сереро
Тхулани Сереро
90
18
Классен
Дэви Классен
90
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
61
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
24
Денсвил
Стефано Денсвил
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
7
Зимлинг
Ники Зимлинг
8
Дуарте
Лерин Дуарте
9
Милик
Аркадиуш Милик
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
ПСЖ
мин
30
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
17
Максвелл
Максвелл
90
32
Луис
Давид Луис
90
5
Маркиньос
Маркиньос
90
23
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
8
Мотта
Тиаго Мотта
90
24
Верратти
Марко Верратти
81
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
9
Кавани
Эдинсон Кавани
14'
14'
90
29
Моура
Лукас Моура
81
Запасные
1
Дюшез
Николя Дюшез
6
Камара
Зумана Камара
21
Динь
Люка Динь
4
Кабай
Йоан Кабай
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
22
Лавесси
Эсекьель Лавесси
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек