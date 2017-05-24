Матч завершен
Аякс
Амстердам
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Погба 18
Мхитарян 48
Лига Европы, Финал

Лига Европы,

Финал
24 мая 2017, 21:45 МСК
24.05.2017, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
42
Ридевальд
Хайро Ридевальд
82
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
20
Шоне
Лассе Шоне
70
18
Классен
Дэви Классен
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
62
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
23
Тете
Кенни Тете
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
21
де Йонг
Френки де Йонг
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
77
Нерес
Давид Нерес
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
18'
18'
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
48'
48'
74
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
84
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
4
Джонс
Фил Джонс
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
16
Кэррик
Майкл Кэррик
14
Лингард
Джесси Лингард
10
Руни
Уэйн Руни
11
Марсьяль
Антони Марсьяль