Матч завершен
Аякс
Амстердам
Траоре 25
Дольберг 34
Юнес 49
Траоре 71
4:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Лион
Лион
Вальбуэна 66
Лига Европы, 1/2 финала

Лига Европы,

1/2 финала
3 мая 2017, 19:45 МСК
3.05.2017, 19:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
2
Тете
Кенни Тете
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
71
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
49'
49'
79
25
Дольберг
Каспер Дольберг
34'
34'
88
9
Траоре
Бертран Траоре
25'
71'
25', 71'
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
34
Нури
Абдельхак Нури
21
де Йонг
Френки де Йонг
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
77
Нерес
Давид Нерес
Лион
мин
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
69
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
66'
66'
90
18
Фекир
Набиль Фекир
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
58
27
Корне
Максвел Корне
76
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
20
Рафаэл
Рафаэл
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
10
Ляказетт
Александр Ляказетт