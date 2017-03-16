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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Траоре 23
Дольберг 45
2:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
16 марта 2017, 23:05 МСК
16.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Иван Кружляк
Иван Кружляк
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
20
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
76
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
45'
45'
90
9
Траоре
Бертран Траоре
23'
23'
81
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
2
Тете
Кенни Тете
21
де Йонг
Френки де Йонг
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
77
Нерес
Давид Нерес
Копенгаген
мин
24
Туту
Юссеф Туту
77
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
26
Окоре
Жорес Окоре
45
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
88
Матич
Урош Матич
90
16
Грегуш
Ян Грегуш
57
19
Сантандер
Федерико Сантандер
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
20
Бойлесен
Николай Бойлесен
17
Куск
Каспер Куск
7
Вербич
Беньямин Вербич
37
Кристофферсен
Юлиан Кристофферсен