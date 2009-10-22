Матч завершен
Аякс
Амстердам
Суарес 3
Роммедаль 81
2:1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Томечак 90
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Томас Айнваллер
Томас Айнваллер
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
0
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
0
Анита
Вурнон Анита
90
0
Вертонген
Ян Вертонген
90
0
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Сулеймани
Миралем Сулеймани
78
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
0
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
0
Эно
Эйонг Эно
90
0
Суарес
Луис Суарес
3'
3'
90
0
Пантелич
Марко Пантелич
74
Запасные
0
Вермеер
Кеннет Вермеер
0
Олегер
Олегер
0
Айссати
Исмаил Айссати
0
Габри
Габри
0
Роммедаль
Деннис Роммедаль
81'
0
Кеннеди
Кеннеди
0
Цвитанич
Дарио Цвитанич
Динамо
мин
0
Лончарич
Филипп Лончарич
90
0
Куфре
Леандро Куфре
90
0
Ковач
Роберт Ковач
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Этто
Этто
90
0
Саммир
Саммир
90
0
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Моралес
Педро Моралес
63
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
69
0
Манджукич
Марио Манджукич
88
Запасные
0
Бутина
Томислав Бутина
0
Ибаньес
Луис Ибаньес
0
Томечак
Иван Томечак
90'
0
Барбарич
Томислав Барбарич
0
Калельо
Адриан Калельо
0
Крамарич
Андрей Крамарич
0
Сивонич
Илия Сивонич