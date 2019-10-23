Матч завершен
Аякс
Амстердам
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Батшуайи 86
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
23 окт. 2019, 19:55 МСК
23.10.2019, 19:55 МСК
среда
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
89
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
4
Альварес
Эдсон Альварес
89
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
90
28
Дест
Серджино Дест
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
11
Промес
Квинси Промес
74
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
12
Мазрауи
Нуссаир Мазрауи
15
Де Йонг
Сим Де Йонг
2
Сереро
Тхулани Сереро
18
Марин
Рэзван Марин
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
7
Нерес
Давид Нерес
Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
15
Зума
Курт Зума
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
10
Виллиан
Виллиан
66
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
71
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
24
Джеймс
Рис Джеймс
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
47
Гилмор
Билли Гилмор
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
86'