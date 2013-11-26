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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Сереро 19
Хусен 42
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Хави 49
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2013, 22:45 МСК
26.11.2013, 22:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
0
Силлессен
Яспер Силлессен
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
0
Блинд
Дейли Блинд
90
0
Бойлесен
Николай Бойлесен
35
0
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
0
Велтман
Йоэл Велтман
90
0
Шоне
Лассе Шоне
51
0
Сереро
Тхулани Сереро
19'
19'
90
0
Классен
Дэви Классен
90
0
Хусен
Дэнни Хусен
42'
42'
84
0
Фишер
Виктор Фишер
90
Запасные
0
Вермеер
Кеннет Вермеер
0
Денсвил
Стефано Денсвил
0
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Андерсен
Лукас Андерсен
0
Дуарте
Лерин Дуарте
0
де Са
Лесли де Са
Барселона
мин
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
68
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Монтойя
Мартин Монтойя
90
0
Неймар
Неймар
90
0
Хави
Хави
49'
49'
74
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
82
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Ойер
Ойер
0
Бартра
Марк Бартра
0
Бускетс
Серхио Бускетс
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Патрик
Патрик
0
Траоре
Адама Траоре
0
Донгу
Жан Мари Донгу