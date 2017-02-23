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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ЧГК
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Виргевер 49
1:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
23 февр. 2017, 21:00 МСК
23.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
24
Онана
Андре Онана
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
49'
49'
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
82
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
34
Нури
Абдельхак Нури
21
де Йонг
Френки де Йонг
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
77
Нерес
Давид Нерес
Легия
мин
15
Копчински
Михал Копчински
82
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
14
Глоушек
Адам Глоушек
90
5
Дабровски
Мацей Дабровски
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
9
Казаишвили
Валерий Казаишвили
90
6
Гильерме
Гильерме
73
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
57
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
90
Запасные
33
Чержняк
Радослав Чержняк
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
21
Надь
Доминик Надь
24
Нецид
Томаш Нецид
75
Мулен
Тибальт Мулен
27
Чукву
Даниэль Чима Чукву