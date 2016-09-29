Матч завершен
Аякс
Амстердам
Дольберг 28
1:0
Матч завершен
Стандард
Льеж
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
27
Гудель
Неманья Гудель
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
9
Траоре
Бертран Траоре
90
11
Юнес
Армин Юнес
86
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
10
Классен
Дэви Классен
90
20
Шоне
Лассе Шоне
62
25
Дольберг
Каспер Дольберг
28'
28'
69
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
2
Тете
Кенни Тете
6
Базур
Рихедли Базур
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
7
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
19
Кассейрра
Матео Кассейрра
Стандард
мин
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
27
Андраде
Дарвин Андраде
90
22
Жуниор
Эдмилсон Жуниор
69
13
Шольц
Александр Шольц
90
32
Фай
Коллинс Фай
90
21
Эно
Эйонг Эно
90
23
Требель
Адриан Требель
90
34
Лайфис
Константинос Лайфис
90
7
Доссеви
Матье Доссеви
80
99
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
90
8
Раман
Бенито Раман
69
Запасные
28
Хуберт
Гийом Хуберт
5
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
30
Лежар
Жонатан Лежар
44
Сиссе
Ибрахима Сиссе
10
Домпе
Жан-Люк Домпе
14
Мбенза
Исаак Мбенза