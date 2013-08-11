Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
11 авг. 2013, 18:00 МСК
11.08.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы