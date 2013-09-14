Матч завершен
Аяччо
Аяччо
2:3
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2013, 21:00 МСК
14.09.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы