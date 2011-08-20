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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Саммаритано 7
1:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Берижо 75
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
20 авг. 2011, 22:00 МСК
20.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Аяччо
мин
0
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
0
Очоа
Гильермо Очоа
90
0
Липпини
Антони Липпини
90
0
Кавалли
Йоанн Кавалли
76
0
Кинкела
Кристиан Кинкела
68
0
Пулар
Йоанн Пулар
90
0
Меджани
Карл Меджани
90
0
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
90
0
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
7'
7'
90
0
Андре
Бенжамин Андре
90
0
Илан
Илан
67
Запасные
0
Дебе
Тьерри Дебе
0
Бегеоржи
Фабрис Бегеоржи
0
Ласн
Поль Ласн
0
Пьерацци
Жан-Баптист Пьерацци
0
Тибери
Дамьен Тибери
0
Делор
Анди Делор
0
Сокрье
Ришар Сокрье
Эвиан
мин
0
Андерсен
Стефан Андерсен
90
0
Ангула
Альдо Ангула
90
0
Камбон
Седрик Камбон
90
0
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
0
Лерой
Жером Лерой
90
0
Эре
Фабрис Эре
90
0
Сорлен
Оливье Сорлен
90
0
Тие-Би
Эрик Тие-Би
90
0
Гову
Сидней Гову
61
0
Сагбо
Янник Сагбо
73
0
Халифа
Забер Халифа
86
Запасные
0
Вестберг
Квентин Вестберг
0
Риппер
Гийом Риппер
0
Саад
Фелипе Саад
0
Барбоса
Седрик Барбоса
0
Рабиу
Мохаммед Рабиу
0
Берижо
Кевин Берижо
75'
0
М'Мади
Али М'Мади