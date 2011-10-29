Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
29 окт. 2011, 20:00 МСК
29.10.2011, 20:00 МСК
суббота
Составы