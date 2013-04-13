Матч завершен
Аяччо
Аяччо
1:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
13 апр. 2013, 21:00 МСК
13.04.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы