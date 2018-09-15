Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2018, 18:00 МСК
15.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы