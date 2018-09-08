Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 16:00 МСК
8.09.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы