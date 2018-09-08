Матч завершен
Армавир
Армавир
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 19:00 МСК
8.09.2018, 19:00 МСК
суббота
Составы