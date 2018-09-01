Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
1 сент. 2018, 18:00 МСК
1.09.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы