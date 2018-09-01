Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
1 сент. 2018, 16:30 МСК
1.09.2018, 16:30 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы