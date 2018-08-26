Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
26 авг. 2018, 20:00 МСК
26.08.2018, 20:00 МСК
воскресенье
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
Составы