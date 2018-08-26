Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
26 авг. 2018, 14:30 МСК
26.08.2018, 14:30 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы