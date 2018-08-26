Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
26 авг. 2018, 18:00 МСК
26.08.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы