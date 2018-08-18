Матч завершен
Луч
Владивосток
0:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 8:00 МСК
18.08.2018, 8:00 МСК
суббота
Антон Фролов
Антон Фролов
Главный Судья
Составы