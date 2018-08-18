Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 18:00 МСК
18.08.2018, 18:00 МСК
суббота
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы