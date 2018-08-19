Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
19 авг. 2018, 16:30 МСК
19.08.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы