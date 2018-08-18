Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 16:00 МСК
18.08.2018, 16:00 МСК
суббота
Максим Чембулатов
Максим Чембулатов
Главный Судья
Составы