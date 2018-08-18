Матч завершен
Сочи
Сочи
0:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 19:00 МСК
18.08.2018, 19:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы