Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
12 авг. 2018, 18:00 МСК
12.08.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы