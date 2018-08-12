Матч завершен
Химки
Химки
1:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
12 авг. 2018, 16:00 МСК
12.08.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы