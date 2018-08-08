Матч завершен
Тамбов
Тамбов
1:2
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2018, 18:30 МСК
8.08.2018, 18:30 МСК
среда
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы