Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2018, 17:00 МСК
8.08.2018, 17:00 МСК
среда
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы