Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2018, 15:00 МСК
8.08.2018, 15:00 МСК
среда
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы