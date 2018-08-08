Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2018, 19:00 МСК
8.08.2018, 19:00 МСК
среда
Максим Чембулатов
Максим Чембулатов
Главный Судья
Составы